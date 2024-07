Governo do Espírito Santo seleciona projetos na área cultural

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesse domingo (14), o projeto Cultura em Toda Parte. A solenidade aconteceu no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, durante a programação do Parque Aberto. Além do lançamento, o espaço recebeu contação de história para crianças, apresentação musical e espetáculo de dança.

As inscrições do chamamento público para apresentações artísticas no Mapa Cultural começaram na última quarta-feira (10) e terminam no próximo dia 31, por meio da plataforma do Mapa Cultural.

LEIA TAMBÉM: Semana começa com tempo estável em todo o ES; confira a previsão!

Serão selecionadas 144 propostas de atividades que envolvam a realização de oficinas, palestras, shows e espetáculos nas mais diversas linguagens artísticas, que tenham, obrigatoriamente, finalidade cultural, e sejam realizados de forma gratuita, incluindo espaços culturais dos municípios capixabas em dez finais de semana.

A chamada pública aberta para artistas, grupos culturais capixabas e demais interessados em integrar o programa terá cachês de até R$ 6 mil. A previsão de data do resultado do chamamento é do dia 15 de agosto de 2024.

“É um investimento importante na cultura que tem objetivo de levar atividades culturais a locais que quase nunca têm a oportunidade de desfrutar da apresentação de um teatro ou de uma leitura, por exemplo. O Cultura por Toda Parte tem esse objetivo, além de gerar oportunidades aos nossos artistas. Assim, o Estado cumpre o seu papel nas duas pontas: uma dando acesso à cultura e do outro incentivando quem vive da arte”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Durante o Parque Aberto, o secretário de Estado, Cultura, Fabricio Noronha, apresentou o projeto. Idealizada pela Secretaria da Cultura (Secult), o Cultura em Toda Parte 2024 está sendo gerida por duas organizações da sociedade civil: os institutos IBCA e Raízes. As instituições foram selecionadas por meio da Lei Paulo Gustavo e vão selecionar os artistas para as apresentações culturais e oficineiros para ministrarem as oficinas e palestras sobre temas relevantes da cultura, durante os meses de agosto até dezembro com diversos profissionais para serem contratados. O valor total do apoio do presente edital foi de R$ 2,1 milhões.

“Essa ação leva diversas atividades artísticas para as dez microrregiões do Espírito Santo, fortalecendo a produção artística e colocando a cultura como um fator importante para o desenvolvimento social nos territórios envolvidos. Este ano, são 144 propostas de atividades, envolvendo 24 localidades. É teatro, música, formações, palestras, contação de histórias e diversas outras atividades artísticas”, ressaltou o secretário.

O Parque Aberto teve ainda como atrações Contação de História com “O sumiço do Galo Vermelho” da professora Ione Duarte, Espetáculo de Dança Búredì, do projeto EluzArte; e Show “Ah Lekah Txori” da cantora Eloá Puri.