Farmácias em Cachoeiro: veja quais estão abertas neste domingo (28)

Seis farmácias em Cachoeiro estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (28), com atendimento presencial e também entrega em domicílio.

O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h).

As informações são da Vigilância Sanitária de Cachoeiro.

1 – DROGARIA PIRES

Endereço: Rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente

ao Mercado da Pedra Tel.: 3522-5920

2 – DROGARIA CATEDRAL

Endereço: Rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da

Padaria Brasil Tel.: 99969-0834

3 – DROGARIA TOTAL FARMA

Endereço: Rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban

em frente ao Bar Mancha Negra Tel.: 3036-6368

4 – DROGARIA MELHOR PREÇO SUMARÉ

Endereço: Rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado

do Hospital Infantil Tel.: 3518-0099

5 – DROGARIA BASILÉIA

Endereço : Rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na

Pracinha do Basílio Pimenta Tel.: 3518-5429

6 – FARMÁCIA TREVO

Endereço: Rua Raul Nassar, 02 – Waldir Furtado Amorim

no Trevo do BNH

