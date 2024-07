Federações partidárias realizam convenção conjunta em Cachoeiro

As federações Brasil da Esperança e Rede/PSOL definiram para o dia 1 de agosto a realização de uma convenção conjunta para deliberar sobre as pré-candidaturas das chapas majoritária e proporcional para a disputa das eleições em outubro.

Os editais de convocação para a convenção conjunta foi publicada, na última sexta-feira (19).

O evento está marcado para às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro.

Durante a convenção, também serão homologadas a candidatura de Carlos Casteglione para prefeito e o ou a vice-prefeito (a), bem como, a dos 40 candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras.

