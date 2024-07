Feira do Agro: Incaper oferta serviços e orientações

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) participa da Feira de Agronegócios Cooabriel 2024. A feira teve início na quinta-feira (25) e vai até sábado (27), no município de São Gabriel da Palha, na região noroeste do Estado.

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.