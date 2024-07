Fenarq Design vai ser realizada pela primeira vez na Grande Vitória

A quarta edição da Fenarq Design já foi confirmada para 2025. A próxima edição da feira, que é a única do Espírito Santo que vai dar construção ao design, acontecerá pela primeira vez na Grande Vitória, em março. Todas as demais edições foram realizadas em Cachoeiro de Itapemirim.

A CEO da Fenarq, Cíntia Mattos, afirma que o projeto da feira de 2025 já entra no mercado ainda este mês. E que instituições como o Cau/ES (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo), Crea/ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo) e a ABD (Associação Brasileira de Designers de Interiores) já confirmaram participação na estreia na região metropolitana.

“A próxima edição promete a participação de mais empresas relacionadas ao setor, assim a previsão é que a feira seja cada vez mais técnica. A expectativa da quarta edição da Fenarq Design é de ter a participação de mais de 100 expositores”, anuncia.

Cíntia ainda explica que, das 42 feiras de construção no Brasil, a Fenarq Design é a única que traz toda a cadeia produtiva, desde a construção até a parte de design. Além disso, a feira é a única do gênero que trabalha com projetos educativos e culturais, como a Exposição Histórica de Rochas do Espírito Santo, que foi realizada pela segunda vez na feira.

A projeção de negócios da última edição, que acabou na última semana em Cachoeiro, foi de R$ 40 milhões.