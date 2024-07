Festival de Inverno: PM não registra ocorrência durante evento em Guaçuí

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), providenciou um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade dos participantes, durante a realização do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), realizado neste último final de semana, em Guaçuí.

Mais de 60 policiais militares, divididos entre policiamento ordinário e extraordinário, atuaram em pontos estratégicos, nas proximidades do evento e nas principais vias de acesso do município.

Durante o festival, nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada!

