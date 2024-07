Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas no Espírito Santo

Na última sexta-feira (5), a Polícia Civil prendeu dois indivíduos, de 21 e 26 anos, investigados por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na localidade de Córrego Dummer, zona rural do município de São Domingos do Norte.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe se deslocou à localidade para dar cumprimento ao mandado e realizou o cerco ao imóvel. No local, a equipe se deparou com o indivíduo de 21 anos na janela. Os policiais o abordaram e informou que o alvo de 26 anos estaria no imóvel. “Esse indivíduo retardou a abertura da porta, razão pela qual foi necessário o emprego da força para realizar o arrombamento da entrada no imóvel”, informou o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Valdimar Chieppe.

A equipe entrou na residência e abordou o suspeito de 26 anos. Ele foi informado do mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais encontraram na cama do investigado um revólver calibre 38, municiado com seis munições intactas.

Além disso, no mesmo cômodo, foram encontradas oito munições intactas de mesmo calibre e substâncias análogas à cocaína, maconha e crack. Aliás, foram apreendidos materiais para embalo das drogas e uma touca balaclava.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de São Gabriel da Palha. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.