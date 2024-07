Festival Movimento Cidade terá 20 filmes e tela gigante em Vila Velha

O Festival Movimento Cidade chega a 6ª edição em 2024 reforçando o seu DNA audiovisual e se consolidando como a maior exibição de cinema a céu aberto do Espírito Santo. Três mostras, com um total de 20 obras que vão dar a tônica desta edição do festival, serão exibidas ao público, de graça, numa super tela de 15x8m.

Leia também: Vila Velha supera capitais brasileiras em transparência e governança

O festival acontece nos dias 16, 17 e 18 de agosto no Parque da Prainha, em Vila Velha. São esperadas cerca de 30 mil pessoas nos três dias de evento.

As três mostras audiovisuais são divididas em nacional (Mostra Movimento Cidade), capixaba (Mostra Cena Capixaba) e outra inédita (Mostra Horizonte Sudeste). Para as duas primeiras, foram 630 obras inscritas. Um time formado por três curadoras escolheu as obras que serão exibidas na Prainha.

Os filmes selecionados para a Mostra Movimento Cidade foram:

Pássaro Memória (RJ), de Leonardo Martinelli;

Te Amo, Se Cuida (SP), de André Vidigal e Liz Dórea;

Solos (SP), de Pedro Vargas;

Navio (RN), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas, Vitória Real;

Mandinga (PA), de Raidol;

Ana Rúbia (MT), de Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda;

Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), de Manu Zilveti;

Os filmes selecionados para a Mostra Cena Capixaba foram:

O Encontro das Memórias, de Thiago Coutinho;

Expressa, de Amanda Mendes Cezario;

Travessia, de Fernando Nicolau;

Lorn, de Lucas de Carvalho;

Lugar de Mulher é na Roda, de Alice Dilma;

Tá No Drip, de Ruan Poly da Cruz;

Babel, de Henrique do Carmo,

Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti.

Duas dessas obras serão escolhidas por uma banca de jurados para receber valor de R$3 mil como premiação. O resultado será revelado no palco do festival.

O time de curadoria foi composto por: GG Fákọ̀làdé, doutoranda em Cinema e Audiovisual pela UFF e ganhadora dos prêmios de Melhor Filme pelo Júri Técnico do 51º Festival de Cinema de Gramado. A cineasta Natália Dornelas, pós-graduanda em Estudos Afro-Latino-Americanos e Caribenhos pelo CLACSO, e premiada pelo filme experimental “Azul da Cor do Mar” no 30° Festival de Cinema de Vitória. E Tati Franklin, diretora e montadora formada pela UFES, que recebeu o prêmio de melhor direção no 12º Olhar de Cinema pelo seu primeiro longa-metragem, “Toda Noite Estarei Lá”.

A terceira mostra é a “Horizonte Sudeste”, que não é competitiva. Ela é composta por obras convidadas de cada estado da Região Sudeste e vai exibir “O Incrível Mundo Além do Sudeste”, filme-manifesto que recebeu o título da temática do Festival Movimento Cidade 2024. A obra teve cenas gravadas em Regência, litoral do município de Linhares (ES), localizado no norte do estado, e na Grande Vitória (ES). O filme foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo (LPG).

Os filmes selecionados para a Mostra Horizonte Sudeste foram:

Remendo (ES), de GG Fákọ̀làdé;

Expresso Parador (RJ), de JV Santos;

Atravessaria a Cidade Toda de Bicicleta só pra Te Ver Dançar (SP), de Mauricio Abbade;

Trabalho é Campo de Guerra (MG), de Pedro Carcereri.

O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES), de Breno Chamon e Lucas R. Diogo.

“As mostras reforçam o tema desta edição, ‘Além do Sudeste’. A proposta é celebrar a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo, desbravando e conhecendo o que existe além do ‘planeta Sudeste’. A ideia é enaltecer artes e artistas das regiões Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E as mostras corroboram isso, com obras de todas as regiões, representadas por seus artistas, olhares e cenários”, explica Luísa Costa, sócia-diretora do projeto.

O 6º Festival Movimento Cidade tem patrocínio Master da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural, que apoia a cultura brasileira como força transformadora e impulsionadora deste desenvolvimento. A brasilidade é o elemento norteador do programa, que se materializa nas temáticas, origens, curadoria, história e características de cada projeto selecionado.

Sessão exclusiva para alunos

Além disso, o Festival também proporcionará uma sessão de cinema exclusiva para 70 alunos da Escola Estadual Godofredo Schneider, que fica na Prainha, em Vila Velha (ES), mesmo bairro onde será realizado o Festival Movimento Cidade. A exibição do filme está marcada para o dia 16 de agosto, primeiro dia do evento, às 16 horas.

Muita música e arte

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, o Festival Movimento Cidade vai transformar o Parque da Prainha com mostras audiovisuais, shows musicais, bate-papo, batalhas de dança e rima, intervenções artísticas, e muito mais, em três dias de muita cultura, arte e identidade capixaba. Nomes como Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches estão confirmados no line up musical.

Serviço

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

Local: Prainha – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Entrada gratuita

Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais.