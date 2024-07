Vila Velha supera capitais brasileiras em transparência e governança

O município de Vila Velha destacou-se no ranking capixaba de transparência e governança pública de 2024, alcançando a primeira posição com uma pontuação final de 99,67, recebendo a classificação de “ótimo”. Inclusive, o município canela-verde ficou com pontuação maior do que a cidade no topo do ranking das capitais.

O desempenho de Vila Velha foi avaliado em diversas dimensões, quando obteve a pontuação máxima em quase todas índices. Na dimensão legal, Vila Velha atingiu 100 pontos, demonstrando conformidade completa com os requisitos legais avaliados. Em relação às plataformas digitais, a cidade também obteve a nota máxima de 100 pontos, indicando uma infraestrutura digital eficiente para o acesso público à informação.

No aspecto administrativo e de governança, Vila Velha manteve a consistência com mais 100 pontos, refletindo uma gestão pública bem estruturada e eficiente. A dimensão de obras públicas também foi avaliada com a nota máxima, mostrando um compromisso com a transparência e a qualidade na execução de projetos públicos.

Já na transparência financeira e orçamentária, Vila Velha obteve 98 pontos, evidenciando uma gestão fiscal responsável e transparente. Finalmente, na dimensão de comunicação, engajamento e participação, Vila Velha alcançou novamente 100 pontos, destacando-se pela promoção de um ambiente participativo e bem informado para seus cidadãos.

Evento de governança

Amanhã, quinta-feira (18), às 9h30, ocorrerá o I Seminário Municipal de Governança Sustentável no auditório da Prefeitura de Vila Velha, localizado na avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica.

O evento contará com a participação do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, da presidente da Rede Climática de Sustentabilidade, Renata Andrade Santos, e da consultora ambiental, agrícola e meteorológica, Fernanda Tayt-Sohn.