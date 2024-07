Funcionários da Santa Casa aprendem como identificar violência doméstica

Funcionários da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro participaram de uma palestra com orientações sobre violência contra a mulher. O encontro contou com a presença da delegada Edilma Oliveira e da escrivã Núbia Bazeth, ambas da Delegacia da Mulher.

A palestra teve como tema “Violência contra a Mulher: Caminhos, fluxos legais e denúncia” e aconteceu no auditório do hospital. O evento reuniu funcionários da equipe assistencial e administrativo.

De acordo com a psicóloga da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro Isabela Maciel Vieira, o objetivo da palestra foi alertar e capacitar os funcionários para o atendimento desse tipo de ocorrência.

Segundo ela, muitos casos de agressão não são revelados pelas vítimas. “Muitas vezes elas chegam com relato de queda da própria altura, dor na região abdominal. E essa palestra teve como objetivo fazer essa identificação para fazer os registros legais”, explicou.

A psicóloga explicou ainda que, após os funcionários identificarem que a paciente foi vítima de agressão, a equipe psicossocial é acionada para acolher, fazer a escuta do caso e orientar como fazer o registro de boletim de ocorrência.

As mulheres que são vítimas de agressão podem procurar a Delegacia da Mulher, que fica localizada na rua Coelho Melo, 01 – Centro de Cachoeiro de Itapemirim, de segunda à sexta, das 8 às 18 horas. A polícia também pode ser acionada pelo telefone 190. As denúncias de agressão também podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181.

