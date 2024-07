Funcionários de sítio são detidos com armas após denúncias em Alegre

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 59 e 74 anos, e apreendeu duas armas na noite da última sexta feita (19), em um sítio na Rodovia ES-181, na Estrada do Café, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento, quando receberam denúncias anônimas de que funcionários de um sítio estavam bêbados e dando tiros na frente de várias pessoas. Nisso, os policiais foram ao local e encontraram os suspeitos, um de 59 anos e outro de 74 anos, na residência, visivelmente embriagados.

Os policiais fizeram buscas na residência e encontraram uma carabina de pressão modificada para calibre 22 e uma espingarda dois canos, sem calibre definido, além de um cartucho calibre .22 deflagrado e outras 30 munições calibre .22.

Os detidos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com as armas apreendidas. A proprietária do sítio esteve na delegacia para prestar esclarecimentos.