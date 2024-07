GCM recupera duas motos com registro de furto e roubo em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM), recuperou na tarde desta sexta-feira (12), duas motos com registro de furto e roubo em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma das motocicletas recuperadas estava com a chave na ignição, e foi encontrada na Rua João Mucelini, no Bairro Maria Ortiz.

Leia Também: Mulher sofre tentativa de abuso sexual em Atílio Vivácqua

Já a outra, foi identificada quando a guarnição realizava patrulhamento pela Linha Vermelha, em frente à Rua Ecoporanga, no Bairro Zumbi, quando se depararam com uma motocicleta estacionada que possuía as características repassadas pela equipe do sistema do Cerco Inteligente.

Ninguém foi preso. As motocicletas foram apreendidas e removidas para o pátio credenciado pelo Detran-ES, no Bairro Aeroporto.