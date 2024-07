Mulher sofre tentativa de abuso sexual em Atílio Vivácqua

Uma mulher viveu momentos de terror após sofrer uma tentativa de abuso sexual pelo próprio marido no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, na manhã desta sexta-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou aos militares que seu marido tirou as partes íntimas da roupa e tentou tirar o vestido dela, com a intenção de praticar o ato sexual.

Além disso, a vítima disse que no momento em que foi agarrada, conseguiu se soltar e ir até a varanda da casa para pedir ajuda. Um grupo de trabalhadores que estavam na rua ouviu os gritos e correu para ajudar a vítima. Neste momento, o agressor fugiu.

A PM imediatamente foi acionada e localizou o agressor próximo de uma oficina. Perguntado sobre o que teria acontecido, ele disse aos militares que a esposa tentou se jogar de um barranco próximo da residência deles e que, ao segurar ela, os trabalhadores acharam que a mesma estava sendo agredida. Além disso, disse que a esposa sofre de depressão pós parto, sendo confirmado pela vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante

