Gericine abre inscrições para curta-metragens de todo Brasil

O projeto “Gericine” abre inscrições para curtas-metragens de todo o Brasil. Com a proposta de realizar sessões de cinema ao ar livre no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. O projeto promove a integração entre meio ambiente e cinema, com o objetivo de aproximar a comunidade local e visitantes do parque, do cenário audiovisual nacional.

Aliás, outro objetivo é contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável e consciente de sua riqueza natural. Entretanto, as inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 03 de agosto

O projeto de exibição busca incentivar a participação de cineastas de todas as regiões do país. Poderão participar filmes com até 25 minutos, dentro de três categorias principais: Curta Ambiental, Curta Livre e Curta Baixada. Serão aceitos filmes nos formatos de documentário, animação e ficção.

Os filmes selecionados serão anunciados no dia 10 de agosto e farão parte da programação de exibições que acontecem entre agosto e outubro, no Parque Natural do Gericinó Farid Abrão, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Os selecionados também receberão uma premiação de trezentos reais.

O “Gericine – Cinema ao Ar Livre” entretanto é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Outros realizadores: Prefeitura Municipal de Nilópolis e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e produzido pelo Gericine. Além disso, como contrapartida de valorização da produção local, todas as sessões do Gericine contarão com a exibição de filmes produzidos no município, em uma parceria com a Secretaria de Cultura de Nilópolis.

Categorias dos curtas

Ambiental: Curtas de animação, ficção ou documentário com temática ambiental, produzidos por realizadores de todo o Brasil.

Livre: Curtas de animação, ficção ou documentário com temática livre, produzidos por realizadores de todo o Brasil.

Baixada: Curtas de animação, ficção ou documentário com temática livre, produzidos por realizadores da Baixada Fluminense.

Para mais informações acesse: https://gericine.com.br/

Acompanhe também as redes sociais: https://www.instagram.com/geri.cine/