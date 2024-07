Vitória receberá projeto que valoriza cultura indígena com shows, peças e bate-papo

Vitória – ao lado de Belém (PA) e São Luís (MA) – está entre as três capitais escolhidas para receber o projeto “CIRCUITO ARETÉ – Tempo de Festa”, idealizado pela Aldeia Coletivo em parceria com a Giro Planejamento Cultural, de Salvador (BA). O circuito busca celebrar a cultura cabocla e promover a memória dos povos originários do Nordeste do Brasil.

A programação na capital capixaba prevê uma série de atividades, ofertadas de forma gratuita, de 21 a 25 de agosto. São duas frentes de ações: em escolas públicas, com foco em alunos da rede de ensino, e também no Teatro do SESI, com o circuito aberto ao público. E como pilar da inclusão na proposta, toda a programação contará com intérprete de libras.

O objetivo é incentivar a produção de conhecimento ancestral e reconhecer a importância do protagonismo indígena no processo educacional cultural, quebrando estereótipos sobre os povos que compõem o Nordeste do Brasil.

Portanto, com esse compromisso, a Petrobras patrocina o Circuito, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), no Programa Petrobras Cultural. Reafirmando o seu compromisso em relação à salvaguarda da cultura e memória Pindorâmica e brasileiras, além da preservação ao meio ambiente – temas que estão presentes no Circuito.

Projeto nas escolas

Nas escolas – que ainda serão anunciadas – o Areté realizará vivências indígenas (com guiança do Cacique Idyarrury Xucuru-Kariri) seguidas de bate papo sobre o meio ambiente e apresentações do espetáculo juvenil “Ybytu-Emi” nos dias 21 a 23, que também incluem roda de conversa. Essas atividades serão restritas ao corpo estudantil das instituições de ensino.

Projeto Cultura Indígena/Foto: Ana Luiza Abreu

Já no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, serão dois dias de atividades (24 e 25 de agosto) abertas ao público e gratuitas. No dia 24, acontecerá apresentação do espetáculo infanto juvenil “Pindorama, Antes de Chamar Brasil”, às 16hrs, e show da banda “Cabokaji” com participações especiais, às 20 hrs. No dia seguinte, 25, a banda faz novo show, às 19hrs, mas desta vez precedido do espetáculo infanto juvenil “Ypupyara”, que acontece às 16hrs.

O projeto disponibilizará em breve um link para retirada de ingressos. Basta acompanhar acessando o perfil no Instagram: @aldeiacoletivo.

Encabeçada pelo Aldeia Coletivo, que celebra 10 anos de resistência e dedicação ao estudo do universo Pindorâmico e Caboclo, a iniciativa conta também com a colaboração do Wetyçamy (AL), um coletivo indígena de Alagoas que atua nas áreas de contos, danças, música, pintura e artesanato.

Aliás, o projeto terá a participação de lideranças indígenas como o Cacique Idyarrury e o Guerreiro Idyarony, que fazem parte do Coletivo Wetçamy, que tem como sua sede a Aldeia Mata da Cafurna em Palmeira dos Índios. Eles desenvolvem ações artísticas e pesquisas buscando dar visibilidade às raízes étnicas indígenas e caboclas, percorrendo o Brasil, levando oficinas culturais e difundindo traços étnicos pertencentes aos povos Xukuru Kariri, Kariri Xocó e Pankararú.

O Circuito apresenta a simbologia, a cênica e a musicalidade dos povos indígenas do Nordeste e Caboclos Encantados por meio da arte. Desta forma, o projeto busca transcender as barreiras do preconceito e da desinformação ao apresentar uma programação rica e diversa que propaga a história, a beleza e a riqueza das heranças ancestrais, ainda subvalorizadas e pouco difundidas.

Serviço

Circuito Areté em Vitória (ES)

Data: 21 a 25 de agosto

Gratuito

Ações fechadas em escolas:

O quê: Vivências indígenas (seguidas de bate papo sobre o meio ambiente) + apresentações do espetáculo juvenil Ybytu-Emi, também seguidas de bate papo.

Data: 21 a 23 de agosto

Ações abertas ao público:

24.08 (sábado) às 16h: Apresentação do espetáculo infanto juvenil “Pindorama, Antes de Chamar Brasi”

24.08 (sábado) às 20h: Show da banda “Cabokaji” com participações

25.08 (domingo) às 16h: Apresentação do espetáculo infanto juvenil “Ypupyara”

25.08 (domingo) às 19h: Show da banda “Cabokaji” com participações

Onde: Teatro SESI (End: R. Tupinambás, 240 – Jardim da Penha, Vitória)

Gratuito e aberto ao público