Governador anuncia péssima notícia para ladrões de celulares no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta segunda-feira (22), uma péssima notícia para ladrões de celulares no Estado.

De acordo com ele, a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, está rastreando celulares furtados.

Por conta dessa iniciativa, quem tiver em posse desses aparelhos receberá uma mensagem da Polícia nos próximos dias para fazer a devolução do telefone.

“É importante que você que teve o seu celular roubado registre a ocorrência e informe o número de IMEI do seu aparelho. Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da PCES para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais”, explica Casagrande por meio do seu Instagram.

Veja o depoimento completo: