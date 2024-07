Grupo SPC fará apresentação da turnê ”O Último Encontro” em cidade do ES

A volta triunfal aos palcos de Alexandre Pires ao lado do Só Pra Contrariar, é um verdadeiro sucesso! Após passar por várias cidades, a turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” chega a Vila Velha no dia 10 de agosto, no estacionamento do Shopping Vila Velha.

Essa será a última chance de ver Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó juntos outra vez, em sua formação clássica.

A emocionante turnê de despedida de Alexandre Pires do grupo que o projetou para o mundo tem a assinatura e expertise da Opus Entretenimento. E em Vila Velha conta com a parceria dos capixabas da Aquarius Produções, Marques Produções e Entreter Produções.

NOSTALGIA

Quem viveu o final dos anos 80 e início da década de 90, sabe muito bem o que foi a febre Só Pra Contrariar. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram atração dos grandes programas de TV, e assim, conquistaram o país rapidamente.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida “A Barata da Vizinha”, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.

“SPC Acústico 2 – O Último Encontro” é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD “Só pra Contrariar – Acústico”. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.

O SPC nunca realizou uma turnê promocional deste trabalho, e é justamente por conta disso que a banda escolhe reviver aquele momento mágico, trazendo a nostalgia do pagode mais swingado e elegante, cheio de charme, com temática romântica e bem-humorada.

O line-up é composto por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.

É justamente por conta de toda essa nostalgia que a turnê comemorativa “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” contará com uma mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas.

Após anos em carreira solo, Alexandre Pires demonstra alegria em tocar de novo com os “meninos de Uberlândia”. “Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”.

Sobre o Só pra Contrariar

Formado em Uberlândia (MG), tendo Alexandre Pires como cantor principal, o grupo Só Pra Contrariar (SPC) despontou no início da década de 90 e se tornou um dos nomes mais populares e importantes do pagode em todo o país.

O álbum Só pra Contrariar, de 1997, vendeu mais de 3 milhões de cópias, se tornando o quarto disco mais vendido da história da música brasileira. Em 2002, Alexandre Pires deixou o grupo para seguir carreira solo, mas o pagode seguiu forte com a banda. O irmão Fernando Pires retornou aos vocais, mantendo sempre intensa agenda de shows.

Mais do que comemorar os 25 anos do grupo, a despedida de Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, retomando a formação que foi um dos expoentes do pagode romântico dos anos 1990, relembra um tempo em que os amigos do Triângulo Mineiro se reuniam apenas pela amizade e o prazer de tocar.

SERVIÇOS

“SPC Acústico 2 – O Último Encontro”

Data: 10 de agosto, (sábado)

Abertura dos portões: 20h

Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418 – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Classificação: 18 anos

INGRESSOS

Área Vip

(4º lote): R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (solidário – obrigatório doação de 1kg alimento).

Área Vip Open Bar: ESGOTADO

Mesas para 4 pessoas

Setor Bronze: (1º lote): R$ 1.200,00

Setor Prata: (1º lote): R$ 1.500,00

Setor Diamante: (1º lote): R$ 3.000,00

PONTOS DE VENDA

ONLINE: Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/turne-spc-acustico-2-ultimo-encontro-vitoria-29-de-maio

* Ingresso sujeito a taxa de conveniência. Os valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que – comprove a condição de beneficiário.

* Meia solidária: Para ajudar aos necessitados, criamos a meia solidária, basta comprar o ingresso e levar 1kg de alimentos não perecíveis, dessa forma não precisa apresentar comprovação de direito a meia entrada e ainda nos ajuda a beneficiar os mais carentes.