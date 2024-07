Homem é morto a facadas pelo cunhado durante discussão em Guaçuí

Lucas Fernando da Silva, de 30 anos, foi morto a facadas pelo cunhado durante uma discussão em um bar na localidade de Pratinha do Juscelino, zona rural de Guaçuí, na tarde do último domingo (14).

Leia também: Sesp lança painel de crimes contra a mulher no Espírito Santo

Aos militares, testemunhas contaram que os dois estavam em um bar e começaram a discutir, quando Lucas deu um tapa no rosto do suspeito. Nisso, o homem saiu, retornou com uma faca e no momento que começaram a discutir pela segunda vez, o suspeito esfaqueou a vítima no peito.

Lucas chegou a ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu e não foi localizado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.