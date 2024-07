Sesp lança painel de crimes contra a mulher no Espírito Santo

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) lançou, na última quinta-feira (11), o novo painel de monitoramento de crimes contra a mulher. A ferramenta, que está disponível na aba de estatísticas do portal on-line da Secretaria, agrega dados dos principais crimes cometidos contra vítimas do sexo feminino em todo o Espírito Santo.

Leia também: Mulher é agredida pelo ex-companheiro na frente dos filhos em Muqui

Essa é mais uma medida da Sesp para aumentar o nível de transparência de dados, conforme diretriz do Governo do Estado. Desde 2019, foram lançados, complementando os dados de crimes letais que já existiam, os painéis de Crimes Contra o Patrimônio, Mortes no Trânsito e Furto e Roubo de Cargas, além, agora, dos dados de violência contra a mulher.

O novo painel conta com números de diversos tipos de crimes cometidos contra mulheres. No caso de homicídios e feminicídios, os dados passam a ser atualizados diariamente. Ou seja, caso o crime seja cometido na segunda-feira, na terça-feira o fato estará registrado na ferramenta. Cabe ressaltar que os registros serão incluídos com a classificação inicial dada pela Polícia Civil, sendo que pode ser alterado.

As estatísticas de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, perseguição, estupro, entre as outras que estão disponíveis, passam por atualização em toda virada de mês. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, destacou que essa é mais uma importante entrega para a sociedade capixaba, no sentido de evolução no combate à violência contra mulher.

“Nosso Estado ainda tem essa questão da cultura do machismo, de um volume grande de violência doméstica cometida contra mulheres, fora os outros crimes, como questões de atentado sexual, perseguição. Com esse painel de monitoramento, o principal objetivo é dar luz ao problema, transparência ao que realmente acontece e até mesmo auxiliar outras instituições que precisam entrar nessa briga com a gente. A violência contra a mulher não se resolve só com ações da segurança. É preciso ampliar muito mais a visão para esse tema, como já temos feito”, disse Ricas.

A gerente de Proteção à Mulher da Sesp, delegada Michelle Meira, ressaltou a importância da nova ferramenta disponibilizada para a população, para os meios de comunicação e principalmente para os gestores das instituições que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

“Todos poderão acessar as informações disponibilizadas pela segurança pública, para entender como a violência contra a mulher se comporta em seu território. O painel vai servir como fonte para elaboração ou melhoria de políticas públicas voltadas ao enfrentamento a violência contra a mulher”, afirmou Michelle.

O gerente do Observatório da Sesp, Carlos Augusto Gabriel de Souza, frisou que a criação deste painel assegura à sociedade capixaba acesso a informações precisas e atualizadas sobre a violência contra a mulher. “Estamos confiantes de que o Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher será uma ferramenta poderosa para promover mudanças significativas na luta contra a violência de gênero”, pontuou Carlos de Souza