Motorista com mandado de prisão em aberto é detido pela PRF no ES

Na tarde desta quinta-feira (18), uma abordagem de rotina realizada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 57 da BR-101, em São Mateus, resultou na detenção de um motorista de caminhão.

Leia também: Urgente! Mulher morre em grave acidente na ES-482 em Cachoeiro

Durante a abordagem, os agentes solicitaram ao motorista que apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor, após procurar na cabine do caminhão, informou que não conseguiu encontrar o documento. Em seguida, os policiais pediram o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), mas o motorista forneceu um número inválido.

Diante da situação, a equipe da PRF realizou consultas de praxe utilizando a filiação do homem, conseguindo assim chegar ao CPF correto. Com a posse desse dado, foi constatado que o condutor não possuía habilitação para dirigir.

Além disso, ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O motorista foi então detido e apresentado à autoridade policial no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus/ES para os procedimentos legais cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.