Homem em surto psicótico atira dentro de apartamento em Marataízes

Um homem, de 37 anos, foi conduzido à delegacia após efetuar disparos de arma de fogo dentro de um apartamento na manhã desta quinta-feira (18), na avenida Simão Soares, na Barra do Itapemirim, em Marataízes.

O irmão do suspeito contou aos militares que o homem tem duas armas de fogo e que, após usar drogas, entrou em surto psicótico dentro do quarto e começou a atirar, dizendo que havia alguém dentro do imóvel querendo roubar.

Uma das janelas precisou ser arrombada para que a esposa e as filhas saíssem do imóvel. Os militares pediram para que o suspeito saísse do quarto, porém, muito nervoso se recusou sair. Minutos depois, o suspeito obedeceu a ordem dos policiais e saiu.

Nisso, os militares fizeram buscas no quarto e encontraram duas armas de fogo, sendo uma pistola Taurus com três carregadores e 27 munições intactas, uma espingarda calibre 12 com 15 munições intactas, além de seis capsulas, uma embalagem com material similar a cocaína.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, além do Corpo de Bombeiros e a Força Tática da 9º Companhia Independente. O suspeito foi conduzido à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.