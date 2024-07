Homem suspeito de ameaçar moradores é detido com espingarda em Mimoso

Um homem foi preso suspeito de ameaçar moradores com uma barra de ferro no bairro Pombal, em Mimoso do Sul, na noite da última quarta-feira (24).

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito estava agressivo e com uma barra de ferro nas mãos ameaçando os moradores do bairro.

Aos militares, o homem contou pegou a barra de ferro para se proteger, porém, não disse o motivo da defesa. Além disso, confessou que tinha uma espingarda calibre 32 em casa. Nisso, a equipe foi até o local e foram recebidos pela mãe do suspeito.

Na casa, os policiais encontraram a espingarda calibre 32, que estava sem marcas e numerações aparentes e em perfeito estado de funcionamento.

O suspeito e a arma apreendida foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.