Homens são presos suspeitos de ameaçar moradores em Alegre

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de ameaçar moradores no Distrito do Café, em Alegre, na noite do último domingo (21). Além disso, duas armas foram apreendidas.

Segundo a Polícia Militar, após receberem denúncias de que moradores estariam sendo ameaçados em frente ao armazén do café, policiais foram ao local e abordaram os suspeitos.

Os militares fizeram buscas e com eles encontraram um revolver calibre 32, sete munições do mesmo calibre, uma garrucha calibre 22, sete munições calibre 22 e R$115,00 em espécie.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.