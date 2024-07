Suspeito com mandado de prisão é detido em Jerônimo Monteiro

A Polícia Militar cumpriu, na noite do último sábado (20), um mandado de prisão contra um homem, de 33 anos, no centro de Jerônimo Monteiro.

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizavam o patrulhamento pela rua Dimas Batista Pereira, quando viram o suspeito. Ele tentou fugir, porém foi alcançado e detido.

Durante a consulta, os militares constataram que havia um mandado de prisão contra o suspeito. Então, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

