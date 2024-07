Homens são presos suspeitos de extorsão no Espírito Santo

A Polícia Civil prendeu dois homens, um de 40 e outro de 35 anos, suspeito de praticar extorsão no Espírito Santo. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (3), em Guarapari.

Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram durante o cumprimento a mandados de busca e apreensão e dois de mandado de prisão preventiva. No local, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, além de aparelhos celulares, tablet, notebook, quantia em dinheiro (nacional e internacional), folhas de cheques, blocos de notas promissórias, folhas de notas promissórias com assinaturas e vários documentos de veículos de proprietários diversos.

Os policiais localizaram o suspeito de 35 anos no bairro Muquiçaba, também em Guarapari. No local alvo da operação, a equipe encontrou apenas o pai e o irmão do suspeito, sem nada ilícito. Aliás, a equipe então foi a outro imóvel, em outra rua, onde ele foi localizado e detido.

Vítima da extorsão no Espírito Santo era ameaçada

As investigações tiveram início após a vítima principal procurar a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e relatar ter recebido ameaças por áudio, além de visitas de cobradores em seu estabelecimento comercial.

“As ameaças eram alarmantes, incluindo ameaças de morte explícitas como ‘se você não pagar, resolvo na pólvora’ e ‘coloco fogo em você e no seu comércio’. Além disso, essas intimidações não apenas aumentavam o medo da vítima, mas também o montante da dívida exigida. O caso envolveu ameaças graves e exigirá medidas rigorosas das autoridades para garantir a segurança da vítima e responsabilizar os envolvidos”, relatou a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

“Inclusive, durante o período de investigação, a vítima chegou a passar alguns dias fora da cidade, buscando segurança em outro estado. Aliás, os suspeitos ameaçaram ela por telefone enquanto estava lá, apesar de ter trocado de número. Os dias que passou fora foram para garantir sua integridade física. Após retornar do município de Guarapari, nossa operação foi deflagrada”, destacou a delegada Rosane Cysneiros.

Investigações vão continuar

As investigações continuam em segredo de Justiça. “No entanto, é importante que pessoas enfrentando situações semelhantes de extorsão devido à agiotagem procurem a Deic de Guarapari. Aliás, as medidas estão sendo tomadas para proteger essas vítimas, mesmo que os alvos ou os agiotas sejam diferentes. É essencial que essas vítimas denunciem, seja diretamente na delegacia ou por meio do 181”, declarou Rosane Cysneiros.

A equipe conduziu os suspeitos ao plantão da 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O delegado autuou o suspeito de 40 anos em flagrante por posse ilegal de armas e munições e receptação. Aliás, os policiais encaminharam eles ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari e Viana, respectivamente.