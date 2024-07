PF deflagra operação contra tráfico e comércio ilegal de armas no ES

Nesta quinta-feira (4), a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em combate ao tráfico e comércio ilegal de armas de fogo. Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com a PF, segundo as investigações, as negociações ilícitas ocorriam por aplicativo de compartilhamento de mensagens, administrados pelos alvos da operação. As investigações identificaram, ao menos, 20 transações de armas de fogo de diversos calibres. Além disso, o armamento vinha do exterior e comercializado por associação criminosa na Grande Vitória.

Na ação, os policiais federais apreenderam celulares, uma pistola 9mm, uma pistola .380, um carregador de pistola 9mm, dois carregadores PROMAG DRUM (rajada), 110 munições calibre .380, 66 munições calibres 9mm, sete ampolas de morfina, uma ampola de haloperidol, dois papelotes de drogas, diversos acessórios de armas de fogo e um rádio comunicador.

Ainda, segundo a Polícia Federal, as penas previstas para os crimes de organização criminosa, tráfico e comércio de arma de fogo de uso restrito e drogas, somadas, podem chegar a mais de 20 anos de reclusão. “A investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos e completa desarticulação da associação delitiva”, informou.