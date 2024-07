Hospital Evangélico de Cachoeiro recebe certificação no tratamento de AVC

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI), referência em tratamento de AVC para o Sistema Único de Saúde (SUS), na região Sul do Estado do Espírito Santo, recebeu mais uma grande certificação na área da saúde, o WSO Angels Awards Gold Status.

O WSO Angels Awards reconhece hospitais de alto desempenho que registraram e forneceram consistentemente dados. Que aliás, irão auxiliar a investigação e ajudar a identificar pontos de melhoria no tratamento de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Contudo, o coordenador do serviço de Neurologia Waldemar Algemiro fala da importância de mais esta conquista do HECI. Que neste ano, completa 66 anos de existência.

Doutor, qual a importância dessa conquista para o Hospital Evangélico? Dr. Waldemar: Nós conseguimos status Gold de atendimento de pacientes com AVC do Programa Angels. Isso é uma conquista importante para o hospital e mérito de toda a equipe, mérito também do Programa de Residência Médica e Neurologia do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Aliás, isso demonstra e comprova que a gente consegue atender os pacientes com o AVC em padrões de qualidade internacionais, atingindo as metas, indicadores, demonstrando a qualidade do serviço.

O Hospital Evangélico de Cachoeiro é o único filantrópico a obter essa certificação?

Dr. Waldemar: Nesse ano, fomos o único hospital da região do Estado a alcançar essa certificação.

Agora, o objetivo então é alcançar outras certificações?

Dr. Wademar: Isso, o programa Angels, que atesta essa qualidade de atendimento ao paciente de AVC tem três categorias e nós estamos trabalhando para atingir as categorias superiores.

Doutor, quantos profissionais hoje integram a equipe de neurologistas no tratamento de AVC do Hospital Evangélico de Cachoeiro?

Dr. Waldemar: Na equipe de AVC, cinco neurologistas, os residentes de neurologia, e a clínica médica que nos dão um apoio muito importante. Além da equipe do pronto-socorro e as UTIs, a equipe de neurocirurgia, unidos à equipe da assistência multiprofissional (enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia clínica, serviço social e psicologia) tornando um atendimento completo do AVC.

Doença

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Assim, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma das principais causas de morte, incapacitação e

internações em todo o mundo.

Serviço

No Hospital Evangélico, o tratamento com trombolítico é realizado nos casos de AVC Isquêmico, que chegam até 4,5 horas do início dos sintomas. Esse medicamento importante busca desobstruir a circulação de sangue do cérebro. Contudo, também é a unidade hospitalar completa, preparada para atender pacientes acometidos pelo AcidenteVascular Cerebral (AVC), referência em AVC no Sistema Único de Saúde (SUS), na região Sul do Estado do Espírito Santo.