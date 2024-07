Saúde do ES apresenta resultados e investimentos do 1° quadrimestre

Na manhã desta sexta-feira (05), o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, apresentou em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), em Vitória, um detalhado relatório das ações e investimentos realizados pela Secretaria da Saúde (Sesa) no primeiro quadrimestre de 2024.

A apresentação destacou os esforços contínuos para melhorar o atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e os resultados alcançados até o momento.

Investimentos e recursos

A Sesa destinou um total de R$ 1.329.805.870,10 em ações e serviços públicos de saúde nos primeiros quatro meses do ano. Desse montante, R$ 1.055.889.581,92 foram recursos próprios do Estado, representando 79,40% do total. Os recursos federais somaram R$ 273.373.300,23, equivalentes a 20,56% do total.

“Quando dividimos o recurso de saúde por toda a população, temos um dos maiores valores em nível nacional. Do Sul e Sudeste, somos o Estado que mais investe. Entre os 26 estados da Federação mais o Distrito Federal, estamos em terceiro lugar. Isso traz várias melhorias para a saúde. Nós temos a menor mortalidade materna do Brasil. Nós temos baixa mortalidade infantil entre as melhores do País também. Temos o Estado mais longevo, junto com Santa Catarina. Os únicos dois estados em que a expectativa de vida da população ultrapassa os 80 anos. Tudo isso, graças a um conjunto de ações de saúde realizadas pelo Governo”, falou Miguel Duarte.

Principais ações

Entre as principais ações destacadas pelo secretário Miguel Duarte, estão:

Cirurgias: No primeiro quadrimestre de 2024, a Secretaria da Saúde apresenta um desempenho satisfatório na realização de cirurgias eletivas, com 44.476 procedimentos, de uma meta de 125 mil a ser realizado até o fim do ano.

Apoio aos municípios atingidos por enchentes: A Sesa mobilizou uma força-tarefa para reestruturar as redes de saúde em municípios severamente afetados por enchentes, como Alegre, Alfredo Chaves e Bom Jesus do Norte.

As equipes realizaram atendimentos em diversas especialidades médicas, distribuíram vacinas, medicamentos e materiais de higiene pessoal, além de fornecer equipamentos como respiradores e ambulâncias.

Melhorias na atenção básica e hospitalar: Foram investidos R$ 23.167.440,70 na atenção básica e R$ 1.118.587.105,82 na assistência hospitalar e ambulatorial. Essas ações incluíram a expansão da cobertura vacinal, a introdução de novas tecnologias no atendimento e a capacitação de profissionais.

Combate à Sífilis Congênita: implantação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Sífilis Congênita e lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento da doença. A Sesa realizou treinamentos para profissionais de saúde nos municípios e incentivou a criação de comitês municipais de enfrentamento da sífilis congênita em cidades com mais de 50 mil habitantes.

Certificações e reconhecimentos: o Hospital Estadual de São José do Calçado (HEJSN) recebeu a Certificação ONA nível 3 de excelência, enquanto o Hospital Estadual Central (HEC) foi reconhecido com o Selo UTI Eficiente pela AMIB em abril de 2024.

Resultados alcançados

Os esforços da Sesa resultaram em melhorias significativas nos serviços de saúde do Estado. O secretário Miguel Duarte destacou a importância desses investimentos: “estamos empenhados em equipar nossos hospitais e unidades de saúde com o melhor em tecnologia e recursos humanos. Esses investimentos são fundamentais para assegurar um atendimento de qualidade à população usuária do SUS. Nossa prioridade é garantir que todos tenham acesso a um serviço de saúde eficiente e humanizado”.

Entre os resultados obtidos, destacou-se a redução na taxa de mortalidade infantil e a melhora na cobertura vacinal, especialmente entre crianças menores de um ano.

A Sesa continuará a monitorar e ajustar suas estratégias de saúde para garantir que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficaz possível. Com a previsão de novos investimentos e a continuidade das ações iniciadas, o Governo do Espírito Santo reforça seu compromisso com a saúde pública e com o bem-estar de seus cidadãos.

A prestação de contas detalhada do primeiro quadrimestre de 2024 mostra um panorama positivo e um avanço significativo nas condições de saúde do Estado, refletindo o esforço conjunto da Sesa, dos profissionais de saúde e do governo estadual para transformar a realidade do SUS no Espírito Santo.

Confira a apresentação da Prestação de Contas aqui!