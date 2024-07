Ibatiba: motociclista morre em batida entre carro e moto na BR-262

Uma batida entre um carro e uma moto resultou na morte de um motociclista de 33 anos, no km 178 da BR-262, em Ibatiba, na noite do último sábado (20). O nome da vítima não foi informado.

Leia também: Criança de 5 anos morre em acidente grave em rodovia do Espírito Santo

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 23h50. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do motociclista no local. A dinâmica da batida não foi informado.

Além disso, uma outra vítima, envolvida no acidente, foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa de Iúna. A Polícia Civil foi procurada, mas até o momento não houve retorno.