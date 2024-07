Ídolos do futebol capixaba vão realizar jogo no Kleber Andrade

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será palco, neste sábado (6), às 15h, da partida festiva em celebração ao Dia do Futebol Capixaba, contudo, comemorado em 1º de julho.

O evento vai reunir duas equipes masters, em confronto da equipe branca contra a azul. Com grandes ídolos do esporte capixaba que serão homenageados por suas contribuições para a história do futebol no Espírito Santo.

Estarão presentes em campo e durante as homenagens nomes como China, Coradini, Edson Flecha, Geovani Silva, Marcelinho Bangu, Marcos Nunes, Vicente e Zé Afonso, entre outros.

Aliás, a iniciativa é uma realização da Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Espírito Santo (AGAP). Com parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A entrada para o evento é gratuita.

Mais futebol no Kleber Andrade

Já nesta sexta-feira (5), o Kleber Andrade recebe o confronto entre Porto Vitória e Capixaba, em partida válida pela segunda fase da Copa Espírito Santo. O jogo terá início às 19 horas.

Aliás, na próxima segunda-feira (8), também pela Copa Espírito Santo, às 19 horas, o Rio Branco enfrenta o Linhares.