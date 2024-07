Idoso morre em acidente grave entre moto e caminhão em Alegre

Um idoso, identificado como Sebastião Nunes Vieira Filho, de 59 anos, morreu em um acidente grave entre uma moto e um caminhão na Rodovia ES 181, em Anutiba, zona rural de Alegre. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).

A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, informou que quando a equipe chegou no local, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que Sebastião, piloto da moto, já estava em óbito.

Aos militares, o motorista do caminhão, de 47 anos, informou que trafegava pela rodovia, quando se deparou com uma árvore caída na pista. No entanto, ao desviar, se deparou com a motocicleta, que acabou batendo na lateral do caminhão. Ele permaneceu no local do acidente em Alegre e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.

Segundo populares, a árvore teria caído durante a madrugada. Aliás, os policiais isolaram o local e acionaram a perícia, que encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Além disso, a motocicleta da vítima foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES por estar com o licenciamento em atraso.