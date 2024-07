Operação prende casal suspeito de homicídio no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, em cumprimento de mandado de prisão temporária, na noite dessa terça-feira (30), um casal, suspeito do homicídio de Gustavo Silva Dantas de 27 anos, que ocorreu no dia 21 de julho, no bairro Bela Vista, em Aracruz. A prisão foi realizada na localidade de Itaparica, bairro do distrito de Santa Cruz, em Aracruz.

A operação contou com a participação da inteligência da PMES. Na localidade de Itaparica, no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, foi montado um cerco em uma residência identificada pela DHPP de Aracruz. “Identificamos o local, após um intenso trabalho de investigação, levantamento e cruzamento de dados, e assim chegamos de uma forma precisa na casa que os autores estavam se escondendo”, disse o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.

Após vários minutos de vigilância, o suspeito de 19 anos foi avistado pela equipe na janela da residência. A equipe entrou na residência e informou os suspeitos sobre os mandados de prisão. Ao ser identificado, ele se entregou. A suspeita de 26 anos estava no mesmo quarto e foi detida. Ambos serão interrogados, posteriormente, por meio da DHPP de Aracruz sobre os fatos e a destinação da arma.

Os suspeitos foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão. Posteriormente, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

O crime:

Na madrugada do dia 21 de julho, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo após uma festa em uma via pública do bairro Bela Vista, em Aracruz. No local, os militares encontraram um homem de 27 anos, identificado como Gustavo Silva Dantas, em óbito.

Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, a motivação para o crime seria por motivo banal. “A vítima é ex-namorado da mulher presa, e o término foi conturbado, com relatos de agressão no inquérito. Após o término, a vítima seguiu sua vida e a mulher começou a namorar o indivíduo preso junto com ela. Durante uma festa, o casal encarou a vítima, que ignorou os olhares. No final da festa, quando a vítima estava indo embora, o casal se aproximou de carro e o homem efetuou disparos contra Gustavo”, disse.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.