Incrível visita ao Museu da Vida encanta estudantes do Sul do Estado

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Marcondes de Souza, localizada em Muqui, realizaram, no último dia 10 de junho, uma visita técnica ao Museu da Vida, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Vitória.

A aula de campo teve como objetivo reforçar os aprendizados sobre morfologia humana, anatomia do corpo, química e esporte, além dos efeitos de fármacos no organismo.

Leia Também: Saiba quem é a cachoeirense que disputa título de Miss Universo ES 2024

A coordenadora pedagógica Edir Rodrigues Depretti Lessa, responsável pela visitação, destacou que a atividade buscou proporcionar aos educandos a aquisição dos conteúdos acadêmicos das disciplinas estudadas por eles em um contexto lúdico, interligando conhecimentos acadêmicos às vivências individuais.

Todavia, os alunos puderam visualizar detalhadamente os órgãos do corpo humano, com explicações complementares dos servidores e dos estudantes da Ufes. A turma teve todas as explicações sobre o funcionamento dos órgãos e também sobre os efeitos de produtos nocivos ao corpo humano.

Conheça o Museu de Ciência da Vida

O Museu de Ciências da Vida (MCV), Programa de Extensão de Interesse institucional da PROEX, foi criado em 2008 no Dept. de Morfologia/CCS e idealizado para difundir e popularizar a ciência da vida em sua perspectiva mais ampla. Ao longo de sua história, em busca de seu público, o MCV já realizou 35 exposições itinerantes pela Grande Vitória, interior do Espírito Santo, e em outros estados do Brasil.

Além disso, buscando ações mais efetivas e duradoras, o MCV se instalou, de forma permanente em seu atual espaço em 2018 no Campus de Goiabeiras, cujo projeto expositivo resultou de uma ampla pesquisa, que entregou à sociedade capixaba mais do que um equipamento cultural-científico de padrão internacional, entregou um laboratório interdisciplinar e interprofissional que integra a extensão, a pesquisa e o ensino.

Sobretudo, o MCV tem recebido anualmente em média 400 grupos escolares e de 16 mil alunos, com a exposição “A Métrica do Corpo Humano”, cuja temática correlaciona o raciocínio lógico, a matemática, e a ciência do corpo humano, trazendo um olhar amplo sobre a nossa existência, abordando aspectos da arte, história, biologia, evolução, saúde, dentre outros, numa visão única.