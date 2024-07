Infrator é multado por desmatamento em área de Reserva Legal no ES

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) atendeu a um alerta do MapBiomas indicando desmatamento ilegal em uma propriedade rural, localizada no distrito de São João Grande, em Colatina.

Chegando no local, técnicos do Idaf identificaram o desmatamento ilegal de uma área de 4,2 hectares – o que equivale a aproximadamente quatro campos de futebol –, sendo 0,5 hectares pertencentes a Reserva Legal (RL) com espécies da flora ameaçadas de extinção, como a árvore braúna. O infrator foi multado em R$ 109.501,52 pelos crimes ambientais cometidos.

Também foram apreendidos pelo Idaf 56,87 metros cúbicos de madeiras serradas em formato de prancha e tábua, provenientes do desmatamento realizado. Não se sabe se as madeiras seriam comercializadas ou utilizadas na propriedade. No local onde foi realizado o desmatamento ilegal, havia pés de cafés plantados.

De acordo com o diretor geral do Idaf, Leonardo Monteiro, vários crimes ambientais foram cometidos nessa propriedade. Além da multa, seguindo o que determina a legislação, o Idaf embargou a área, devendo o dano ambiental ser recuperado pelo infrator. Em caso de desrespeito ao embargo, o infrator será multado novamente.

“Não iremos permitir que danos como esse sejam causado ao meio ambiente sem que o responsável seja penalizado, é por isso que o Espírito Santo é o Estado que mais atende aos alertas emitidos pelo MapBiomas, pelo trabalho de vigia realizado pelo Idaf. Iremos acompanhar a propriedade garantindo que a área seja recuperada e que possa ser o lar da biodiversidade novamente”, disse Monteiro.