Inscrições abertas! EDP abre vagas de estágio para o Espírito Santo

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, abre nesta segunda-feira (1º), as inscrições para mais de 50 vagas de estágio. As oportunidades são para atuação em Guarulhos, São Paulo e São José dos Campos (SP), São Mateus, Serra e Vitória (ES), e Goiânia (GO). As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site https://99jobs.cc/estagioedp.

As vagas são para estudantes de cursos superiores (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), com formação entre junho de 2026 e junho de 2027, e de cursos técnicos, com formação entre dezembro de 2025 e junho de 2027. É necessário ter conhecimento no Pacote Office (Word, Excel e Power Point). Não há limite de idade.

Dependendo da área de atuação (corporativa ou operacional), o modelo de trabalho poderá ser híbrido ou presencial, com carga horária diária de 6 horas. O programa tem duração de até dois anos, com início previsto para setembro.

“Nossa estratégia de negócios tem como base os conceitos de ESG e uma atuação voltada à preservação do planeta para as futuras gerações, contribuindo para uma transição energética justa. Buscamos candidatos que tenham afinidade e estejam engajados com esse tema. Também valorizamos a diversidade e acreditamos que promover a inclusão fomenta o senso de pertencimento, a criatividade e inovação, por isso buscamos promover um espaço diverso e inclusivo de aprendizado, onde o estudante possa desenvolver suas habilidades na prática”, explica Luis Gouveia, diretor de Pessoas e Eficiência.

Os benefícios incluem bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio alimentação/refeição flexível, Totalpass, Seguro de Vida, Vale Transporte, Assistência Médica, Day-off de aniversário e Programa de Assistência Social.

Desenvolvimento profissional na EDP

Atualmente na posição de Especialista de Sustentabilidade na EDP, Samanta Souza Roberto ingressou na empresa em 2014 como estagiária. “Nós trabalhamos orientados pelo impacto e para um amanhã melhor. Ter tido a oportunidade de iniciar a minha carreira e me desenvolver durante esses anos em uma empresa que valoriza e estimula práticas relacionadas à diversidade, inovação, ESG e voluntariado, causas e temas com os quais me identifico, foi fundamental para meu crescimento profissional e pessoal”, comenta Samanta Souza.

Sobre a EDP South America

O grupo EDP atua em 30 mercados e está presente em quatro regiões, América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e América do Sul. Na América do Sul, atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, bem como no desenvolvimento, construção e manutenção de ativos eólicos, solares e de hidrogênio verde, com ativos no valor de R$ 41 bilhões, o que a torna a segunda maior operação do grupo. A empresa tem mais de 12.000 funcionários diretos e terceirizados. No Brasil, a EDP também oferece soluções energéticas voltadas para o mercado B2B, como geração solar distribuída, mobilidade elétrica e venda de energia no mercado livre. Seu negócio de Distribuição atende a cerca de 3,8 milhões de clientes no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. Referência em ESG, a EDP foi reconhecida mais uma vez como a empresa de energia elétrica mais sustentável do mundo pelo índice Dow Jones, além de ter sido incluída no Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg. Nos mercados da Europa e da América do Sul – Brasil, Chile e Colômbia – a EDP ganhou o prêmio Top Employer 2024, além de ter sido eleita a empresa mais inovadora do setor elétrico brasileiro pelo Valor Econômico por quatro anos consecutivos.