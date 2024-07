Inscrições abertas para curso de IA e Ciência de Dados em Cachoeiro

Em um mercado cada vez mais orientado por dados, a formação de especialistas capazes de lidar com grandes volumes e complexidade de informações é importante para promover avanços tecnológicos, melhorias nos serviços públicos, desenvolvimento social e crescimento econômico.

Neste cenário, o Governo do Estado, por meio da parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), abriu inscrições para o curso de especialização em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.



O curso, gratuito e na modalidade semipresencial, oferece 200 vagas distribuídas entre os polos de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Viana, Vila Velha e Vitória. As inscrições tiveram início nessa segunda-feira (1ª), seguem até o próximo dia 19 de julho de 2024.



A carga horária total é de 360 horas, divididas em três módulos, e visa capacitar profissionais das áreas de Computação, Engenharias, Matemática, Estatística e Física. Com duração de 18 meses, o curso combina ensino a distância por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com encontros presenciais obrigatórios nos polos escolhidos pelos alunos.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância da iniciativa: “A formação de especialistas capazes de lidar com grandes volumes e complexidade de informações é essencial em um mercado cada vez mais orientado por dados. Essa capacitação fornecida pela Universidade Aberta Capixaba (UnAC) é fundamental para promover avanços tecnológicos e oportunizar ao capixaba a atualização de carreira, a fim de acompanhar o desenvolvimento econômico e capacitá-los para os desafios do mercado de trabalho atual e futuro”, disse.

Os interessados devem se inscrever pelo site da SEAD Ufes e atender aos requisitos estabelecidos no edital, como ter formação superior em áreas relacionadas e disponibilidade para estudos on-line e presenciais. Além das 360 horas de aulas, os alunos deverão realizar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O curso começará em setembro de 2024, com eventos virtuais de abertura.