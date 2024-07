Totalmente gratuito! Inscrições abertas para cursos rápidos nas férias

O Senac Espírito Santo abriu as inscrições para a 2ª temporada do projeto De Férias com o Senac, que foi sucesso no início do ano e oferta uma série de cursos gratuitos e rápidos, voltados para o público de 8 a 14 anos.

Leia também: Sexta-feira (5) com 207 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro; confira!

Com o começo das aulas previsto para 15 de julho, as atividades que prometem envolver os participantes durante o período de férias acontecem na Unidade do Senac em Santa Teresa.



“Mais que uma programação de férias, a iniciativa consiste em ações educacionais envolvendo os segmentos da gastronomia e da informática. Os estudantes são imersos em uma abordagem prática, onde adquirem novas habilidades, desenvolvem a criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia, fatores essenciais para o aprendizado ao longo da vida”, explicou a Gerente de Educação Profissional da Unidade do Senac-ES em Santa Teresa, Elisangela Maria Mulker Bridi.

Confira as oportunidades – 15 a 18 de julho

Gastronomia Kids



Manhã

Horário: 8h às 12h

Vagas: 12



Tarde

Horário: 13h às 17h

Vagas: 12



Confeitaria Kids



Manhã

Horário: 8h às 12h

Vagas: 12



Tarde

Horário: 13h às 17h

Vagas: 12



Informática Kids



Manhã

Horário: 8h às 12h

Vagas: 15



Tarde

Horário: 13h às 17h

Vagas: 15

Confira as oportunidades – 22 a 25 de julho

Gastronomia Kids



Manhã

Horário: 8h às 12h

Vagas: 12



Tarde

Horário: 13h às 17h

Vagas: 12



Confeitaria Kids



Manhã

Horário: 8h às 12h

Vagas: 12



Tarde

Horário: 13h às 17h

Vagas: 12

Inscrições

As inscrições estão abertas até o início dos cursos ou enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados podem efetuar o cadastro de forma on-line ou obter mais informações pelo telefone: (27) 3259-9450.

Serviço

2ª temporada – De Férias com o Senac

Local: Unidade do Senac em Santa Teresa

Endereço: Rua Bernardino Monteiro, Nº 682, Bairro Dois Pinheiros

Inscrições: https://forms.office.com/r/isDn6x4e6u