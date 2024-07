Inscrições abertas para processo seletivo de cursos no Sul do ES

As inscrições para o processo seletivo de cursos sobre Educação Profissional Técnica de Nível Médio, estão abertas, no Espírito Santo.

Leia também: Leilão no ES oferta veículos a ‘preço de banana’; confira os valores

Os cursos serão realizados na forma concomitante, em parceria com o Sistema S. Assim, disponibilizando mil vagas no cursos: Programação de Jogos Digitais, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Energia Renovável e muitos outros cursos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de agosto, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.

Estudantes da Rede Pública Estadual, da 1ª e 2ª série do Ensino Médio regular, ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.