Leilão no ES oferta veículos a ‘preço de banana’; confira os valores

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) promoverá, no próximo dia 10 de agosto, às 9 horas, um leilão on-line de veículos. Os lances virtuais já podem ser registrados pelo site do leiloeiro – www.universodosleiloes.com.br.

Ao todo, são ofertados 28 lotes, compostos por 26 carros e duas motocicletas. Dentre os modelos disponibilizados estão Nissan Frontier, Toyota Hilux, Fiat Uno Mille, Renault Duster e outros.

O lote com menor lance mínimo é o de nº 10, composto por um Chevrolet Kadett Ipanema, no valor de R$ 2 mil. Já o que tem o maior preço inicial é o lote nº 24, formado por um Mitsubishi L 200 Triton, avaliado em R$ 88.500,00.

A visitação dos bens poderá ser realizada nos horários e locais indicados no Edital e no site do leiloeiro. Estão aptas a participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilão da Seger.