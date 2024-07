Jogador capixaba de 10 anos é aprovado no Bahia; confira

Único time capixaba que atualmente possui o Certificado de Clube Formador da CBF, o Porto Vitória tem jogadores espalhados por todo o Brasil e até fora do país. E um jovem talento, de apenas 10 anos, já está acertado com o Bahia. É o meia Júlio, aprovado no time baiano e é tratado como uma verdadeira joia.

Com muita habilidade na perna esquerda e versatilidade para atuar nos dois lados do campo, Júlio foi de avião para o estado baiano e ficou hospedado em hotel, tudo pago pelo Bahia, e com acompanhamento direto do presidente do Porto Vitória, Vinícius Coelho, que também viajou.

O jogador capixaba, que já vinha sendo observado desde o ano passado, foi aprovado pelo clube em maio deste ano, tanto pelo captador do Bahia, Celso Caju, quanto pelo Coordenador Metodológico da base tricolor, Pedro Miranda, o Pedrinho.

Em casa, é só festa! A família vive a expectativa de ver o filho vestindo as cores de um time de Série A do Campeonato Brasileiro e que agora também tem o aporte financeiro do poderoso Grupo City, que comprou a SAF do Bahia. Pai de Júlio, o empresário Jackson da Silva conta como foi o início da ainda curta carreira do filho e como percebeu que o menino tinha talento para o futebol.

“Ele começou com cinco anos, em escolinha de futsal do bairro. Com sete anos, vimos que ele era diferente e o levamos para o Álvares Cabral. Lá também identificaram talento nele e aí conseguimos um teste no Porto Vitória. Com oito anos ele veio para o Porto, e com nove anos ele já jogava no Sub-11, inclusive foi campeão estadual no Sub-11, ele com nove anos num campeonato de meninos de onze anos”, afirmou.

Fã de Cristiano Ronaldo, Júlio treina a semana inteira

Mesmo com a pouca idade, a rotina de Júlio é bem corrida. O jogador treina três vezes por semana no Porto Vitória, na parte da tarde. E outras duas vezes na semana, o atleta faz futsal no Álvares Cabral. Tudo isso intercalando com os estudos, e o pai indo “pra cima e pra baixo” de moto para transportá-lo. Fã de Cristiano Ronaldo, Júlio sonha alto quer escrever seu nome na história do futebol profissional.

“Meu maior sonho é ser jogador de futebol, disputar uma Champions League e conquistar muitos títulos. O futebol pra mim é diversão, é estar com meus amigos, é fazer o que eu gosto, que é jogar bola. Pra mim vai ser muito bom ir para o Bahia, porque vou ter emoções novas, coisas novas, amigos novos, jogar em outro estado, isso é muito bom”, frisou.

Joia será lapidada no Espírito Santo

No Porto Vitória, o menino é tratado como uma joia, um investimento. Conforme o presidente do Verdão, Vinícius Coelho, o acordo entre os dois clubes é manter o atleta se desenvolvendo no Espírito Santo até atingir uma idade onde ele tenha mais maturidade e também possa ficar alojado no novo clube, provavelmente com 14 anos.

É uma parceria dos três lados, tanto do Bahia, quanto do Porto Vitória, e também da família. O Bahia entende que o Júlio ainda tem 10 anos, que pela idade ainda não pode sair daqui e que a família não pode se mudar pra Bahia. Então eles acreditam no potencial do Júlio e do Porto Vitória para desenvolver atletas. Ele passou no teste no Bahia, é considerado atleta do Bahia, mas não é do Bahia ainda porque ele treina e joga pelo Porto.

Júlio terá uma rotina de passar algumas temporadas no Bahia, entre uma semana e 10 dias, para ir se ambientando ao novo clube, participando de treinos e jogos, até mesmo algumas competições.

“É um projeto a longo prazo. O Bahia enxerga como positivo manter o Júlio aqui porque não desestrutura a família, eles não se desfazem do que tem aqui para mudar pra lá. Isso ajuda nos estímulos de desenvolvimento dele como atleta aqui no Porto”, afirma o dirigente.

Gestor de futebol do Porto Vitória, Léo Casula explica mais alguns detalhes do acordo entre os dois clubes e enaltece o trabalho feito no time capixaba, o que possibilitou que fosse feito um compromisso entre Bahia e Porto para que o jovem jogador permaneça em solo capixaba neste período de iniciação esportiva.

“O Porto Vitória possui uma estrutura de staff que gera confiança ao Bahia de deixar um atleta aprovado sendo desenvolvido aqui neste primeiro momento. Hoje o Júlio é do Bahia, ninguém pode levá-lo. Isso demonstra o nosso crescimento na questão estrutural, mas sobretudo, da capacitação dos nossos profissionais. Porque quem faz o futebol tem que ter estrutura, oferecer condições de trabalho e quem faz e desenvolve esses meninos é o nosso staff”, afirmou.

Campeão capixaba Sub-11 no ano passado com o Porto Vitória, o próximo desafio do meia Júlio é a IberCup, que começa no próximo dia 15 de julho, no Rio de Janeiro. Os jogos serão realizados na Zona Oeste Carioca, no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, que fica próximo do Parque Olímpico, onde foi a principal sede das Olimpíadas Rio 2016.