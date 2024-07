Jogos na Rede: Vira-lata caramelo vence votação para ser novo mascote

Votação encerrada! O Vira-lata caramelo venceu, e agora é o novo mascote dos Jogos na Rede do Espírito Santo. Os jogos chegaram em sua 15ª edição e, junto a isso, o Vira-lata caramelo venceu a votação popular, com 43% dos votos.

O nome do novo mascote também foi escolhido por votação popular, e o Vira-lata preferido dos capixabas recebeu o nome de Cacau, com 44,5% dos votos.

A votação ocorreu entre a comunidade escolar, por meio de um formulário, sendo encerrada no dia 20 de julho. Já o anuncio, foi realizado nesta segunda-feira (22), durante a abertura oficial dos Jogos na Rede deste ano, no Palácio Anchieta, Vitória.

Entre as outras opções de mascote estavam: Jaguatirica, Tartaruga-cabeçuda, Arara-vermelha e Beija-flor-de-fronte-violeta. Para o nome, também haviam outras opções, como: Zacimba, Casaca e Moqueca.

