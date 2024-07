Julho das Pretas: atividades culturais e seminários movimentam mês no ES

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio das secretarias de Direitos Humanos (SEDH), das Mulheres (SESM), da Cultura (Secult) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), apoia as atividades alusivas ao “Julho das Pretas”. Na programação rodas de conversas, seminários e festivais.

O mês de julho é marcado pelas atividades do “Julho das Pretas”, movimento dedicado a promover ações e estimular a reflexão sobre o racismo e o machismo enfrentados pelas mulheres negras em todo o mundo.

O evento acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.



Lembrada no dia 25 de julho, a data, que evidencia a luta pela igualdade de gênero e emancipação das mulheres negras, foi reconhecida em 1992, no 1° Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas, realizado na República Dominicana. No Brasil, foi estabelecida pela Lei nº 12.987/2014, como o Dia Nacional de Tereza de Benguela, líder quilombola e símbolo de resistência e representatividade da mulher negra e indígena no País.

No Espírito Santo, no dia 25 de julho também é comemorado o Dia Estadual da Mulher Negra, a partir da Lei Nº 10.602, de 2016.

Confira os eventos sobre a temática que acontecem em nosso Estado.

Dia: 20 de julho

Horário: 18h30

Atividade: 3ª Edição “Julho das Pretas – Pérolas Negras”

Local: Biblioteca Municipal de Alegre

Proponente: Coletivo FEPNES

Dia: 23 de julho

Horário: 10h

Atividade: Seminário Municipal – “Julho das Pretas”

Local: Cariacica

Proponente: Prefeitura Municipal de Cariacica e FIPIR



Dia: 25 de julho

Horário: 15h as 19h.

Atividade: Seminário alusivo ao “Julho das Pretas” 25 de julho Afro-Brasilidades.

Local: Casa do Cidadão – Vitória.

Proponente: Prefeitura Municipal de Vitória e FIPIR



Dia 26 de julho

Horário: 15h.

Atividade: “Roda de conversa e oficina alusivas ao “Julho das Pretas”

Local: CRJ de Colatina – Avenida Padre Acácio Valentim Moraes, 1.500, bairro: João Meneguelli, Colatina.

Proponente: SEDH/ Gepir.

Dia: 26 de julho

Horário: 18h

Atividade: Seminário alusivo ao “Julho das Pretas” “ Nada sobre nós, sem nós”.

Local: Auditório Walmir Costa/Colatina.

Proponente: Coletivo Zacimba-Gaba.



Dia: 27 de julho.

Horário: 14h.

Atividade: Roda de Conversa alusiva ao “Julho das Pretas”.

Local: CRJ de Linhares – Avenida Presidente Kennedy, 310, Araçá, Linhares.

Proponente: SEDH/ Gepir.



Dia: 27 de julho

Atividade: Desfile da Realeza Africana, alusivo ao “Julho das Pretas”.

Horário: 19h.

Local: Praça 22 de agosto/Linhares.

Proponente: Instituto Negra Sou.

Dia 26 a 28 de julho

Atividade: 7º Festival da Cultura Negra

Local: Museu Capixaba do Negro – MUCANE

Proponente: Unegro/ES/Parceria com SEDH.