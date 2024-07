Justiça obriga cidade do ES a resgatar cachorros abandonados

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve na Justiça decisão que obriga o município de Cachoeiro de Itapemirim a resgatar cachorros abandonados em campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

VEJA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.