Pastor e cantor Kleber Lucas lança livro autobiográfico em Vitória

O pastor e cantor Kleber Lucas, renomado artista da música cristã no Brasil, estará em Vitória, no dia 31 de julho, próxima quarta-feira, às 19h, para uma noite de autógrafos no lançamento da sua autobiografia “Deus Cuida de Mim”, e para apresentação de um pocketShow, acompanhado de dois grandes e renomados músicos do cenário nacional, o carioca Dedê Silva (bateria) e o capixaba Hugo Maciel (contrabaixo), na livraria Leitura, no Shopping Vitória.

A autobiografia, entretanto, é um devocional que mergulha profundamente em reflexões sobre diversos momentos da vida do cantor. Inspirado por suas próprias experiências pessoais, o livro, com 224 páginas, oferece uma visão íntima da jornada de Kleber, marcada pela fé e resiliência. Publicado pela editora Planeta, a obra já está disponível para compra em formato físico.

“Eu estava com saudades, Vitória. Que alegria será rever tantos capixabas queridos. A obra narra um pouco sobre minha trajetória de vida e sobre as experiências que até aqui me trouxeram. Neste evento, o capixaba além de adquirir o exemplar, irei autografar com uma linda dedicatória”, disse Kleber Lucas.

Portanto, com mais de 30 anos de carreira, Kleber Lucas é cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista brasileiro de música cristã contemporânea e pastor evangélico, além de ser mestre e doutorando em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Nascido em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Kleber iniciou seu legado na música fazendo parte de um coral na igreja. Contudo, seu primeiro disco, intitulado “Rendei Graças”, foi lançado em 1996. Em menos de dois anos, lançou “Meu Maior Prazer” e em 1999, o fenomenal álbum “Deus Cuida de Mim”.

Trajetória musical premiada

Contudo, em sua trajetória musical, Kleber conquistou diversos prêmios. Foi indicado ao Grammy Latino em 2010 e 2013 na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, tendo vencido na segunda indicação com o álbum “Profeta da Esperança”. Aliás, outro destaque na sua carreira foi o Prêmio Multishow na categoria música cristã.

Serviço: Lançamento do livro “Deus Cuida de Mim” e pocketshow de Kleber Lucas

Data: Quarta-feira (31)

Horário: 19h

Local: Livraria Leitura, no Shopping Vitória

Entrada franca