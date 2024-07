Leilão de imóveis: oportunidades para indústrias em Cachoeiro

Na próxima terça-feira (23), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) promove mais um leilão de imóveis, com 14 unidades para disputa. O leilão tem início às 14 horas, na sede do Bandes, no Centro de Vitória.

Em Colatina, estarão à venda cinco lotes de terras situado no “Polo Industrial Mário Cassani”, distrito de Baunilha, com medidas entre 6,8 mil metros e 12,2 mil metros quadrados. Contudo, os lances iniciais para os imóveis estão entre R$ 348,4 mil e R$ 575,2 mil. Aliás, devido à localização e tamanho, as propriedades são ideais para a implantação de atividades industriais.

Além disso, estarão em disputa casas, galpões e unidades rurais em Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, João Neiva, outras cidades capixabas e, inclusive, no Estado do Rio de Janeiro.

Aliás, é importante destacar que o banco isenta os participantes de qualquer taxa de leiloeiro e oferece opções de pagamento parcelado. Há também a possibilidade de visitar antecipadamente os lotes, conhecer os imóveis e esclarecer eventuais dúvidas.

Condições de pagamento

Os interessados podem adquirir os imóveis à vista ou a prazo, com financiamento diretamente pelo Bandes. No caso da arrematação à vista, o vencedor da disputa deverá efetuar, obrigatoriamente, o pagamento da metade do valor, com o restante a ser pago em até 10 dias. Para o valor a prazo, o banco oferece até oito anos, com valor inicial de arrematação de, no mínimo, 20% do lance vencedor.

Todas as condições de participação e para a arrematação dos imóveis podem ser conferidas no edital completo , disponível no site do Bandes.

Serviço

Leilão de Imóveis do Bandes – Veja a relação completa dos imóveis

Data: 23 de julho (terça-feira)

Horário: 14 horas

Local: Auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória

Aberto ao público