LUSB de Cachoeiro se prepara para competição em São Paulo

A equipe Sub-12 da Liga Urbana Social de Basquete (LUSB) tem uma importante competição neste mês de julho, a Liberty Cup, que será realizada na cidade de Arujá – SP, o torneio com duração de uma semana, tem início no dia 14 de julho, e conta com grandes equipes do basquete nacional, entre elas o Flamengo e Bauru Basquete.

A LUSB estreia no dia 14, às 16h40, contra o Instituto Bazolini, de São Bernardo do Campo.

“É um torneio com excelente nível técnico e muito bem organizado, teremos jogos duros. Mas, estamos treinando forte e vamos em busca de fazer uma ótima competição”, comenta o técnico Nilson Batistin.

A Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Essa ação conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.