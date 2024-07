São Mateus de Anchieta estreia com empate no Campeonato Quilombola

Foi uma partida muito disputada o jogo de estreia da equipe de São Mateus, comunidade quilombola do interior de Anchieta, no Campeonato Estadual de Futebol Quilombola. Os jogadores enfrentaram, neste domingo (30), em casa, o Santos Futebol Clube, da comunidade de Santa Luzia, município de Laranja da Terra. O jogo terminou em 3 a 3.

Leia também: Prefeitura de Alegre investe quase R$ 800 mil em Araraí

A Guarda Civil Municipal estava presente para garantir a segurança e a tranquilidade de todos presentes para assistir o Campeonato Quilombola.

Assim, a equipe anchietense soube administrar a partida em casa, com o time jogando bem. Destaque para os goleadores Maviel, Reinaldo e Derly Neto, que marcaram um gol cada um para o time do São Mateus. Por sua vez, o goleiro Magno Zóinho ergueu-se como uma muralha para fazer duas importantes defesas e garantir o empate em 3 a 3.

Aliás, o escrete quilombola anchietense volta a campo, para buscar a primeira vitória no estadual, no próximo domingo (7), como visitante na comunidade de Araçatiba, no município de Viana. Contudo, para contar com o apoio da torcida, a equipe de São Mateus disponibiliza um ônibus para a viagem dos moradores da comunidade.