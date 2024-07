Mãe e filho de 4 anos são encontrados mortos dentro de casa no ES

Uma mulher de 36 anos e seu filho, de 4 anos, foram encontrados mortos na varanda da própria casa, na tarde da última segunda-feira (15), no bairro Nova Carapina I, na Serra.

À Polícia Militar, o companheiro da vítima disse que estava trabalhando, e ao chegar em casa no fim do dia, encontrou a mulher e o filho, de 4 anos, caídos na varanda, já sem vida. A polícia não informou o que teria motivado o crime.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, em nota, que segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Disse ainda que até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

“Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares”, finaliza.

