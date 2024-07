Maior equipe de manobras de motocicletas do Brasil estará em Cachoeiro

A única equipe de Motoshow Acrobático no Brasil homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) estará no Sul do Estado nessa semana. Com mais de 4.000 espetáculos e 31 anos de atividade, a Equipe Força e Ação Manobras Radicais promete levar muita adrenalina e emoção com suas motocicletas para a pista de arrancada Timbó Race – Estr. da Gruta, s/n – Zona Rural, Cachoeiro de Itapemirim.

Contudo, o evento será realizado no dia 4 de julho (quinta-feira), às 19h, sendo aberto ao público. Basta levar um quilo de alimento não perecível para entrar.

O show

“Estamos muito felizes de estar em Cachoeiro. Não tenho dúvida que será um espetáculo, uma noite com muita emoção”, disse Fábio Rolim (popular “Dentinho”), que foi campeão Brasileiro Bicicross e atualmente é líder e coordenador da Equipe Força e Ação Manobras Radicais, que já participou de eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel, provas da Stock Car, Fórmula Truck, Formula Indy e Campeonato Mundial de Motovelocidade.

Aliás, durante o show, o grupo de pilotos profissionais realiza manobras radicais com motocicletas de 110 a 1000 cilindradas e um quadriciclo. São mais de 50 manobras diferentes, com muitos efeitos especiais, explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo!