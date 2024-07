Mais de 100 cães com sinais de maus-tratos são resgatados no ES

Na manhã da última quarta-feira (3), policiais ambientais e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Viana localizaram cerca de 145 cães com sinais de maus-tratos na localidade de São Paulo de Cima, zona rural do município.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), as equipes receberam a denúncia anônima sobre um possível canil clandestino na região. Ao chegar no local, as equipes foram recebidas por dois homens, de 35 e 38 anos, que após serem informados sobre o teor da fiscalização, autorizaram a entrada dos militares e das fiscais na propriedade.

No local, segundo os policiais, havia cerca de 145 cães em condições notórias de maus-tratos. Os animais eram das raças York Shire, Buldogue Francês, Shih-Tzu, Spitz, Biewer Terrier, Chihuahua e Poodle. Aliás, diversos cachorros com lesões de pele, otite, escaras, úlceras de córnea, contaminados por ectoparasitas, além de excesso de aglomeração de animais em restrição severa do espaço, ausência de carteira de vacinação, ausência de estrutura adequada para higienização do espaço e armazenamento inadequado de seringa e de medicamentos injetáveis.

Leia também: PF recupera doações desviadas de vítimas da chuva no Sul do ES

Indagados sobre o acompanhamento de um médico veterinário junto aos animais, os homens disseram que não havia. O homem de 35 anos ficou responsável pela guarda dos animais e realização de ajustes, conforme autos de infração confeccionados pela fiscal da Prefeitura de Viana. Aliás, foi observada a manutenção ilegal em cativeiro de um papagaio da espécie Chauá, espécie ameaçada de extinção. O homem de 38 anos foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional. A identidade dele não foi divulgada.